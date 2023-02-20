شكرا لقرائتكم خبر عن مبدأ قضائى جديد.. الطرد من شقة إيجار قديم حال غلقها لمدة.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "مبدأ قضائى جديد للإيجار القديم"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة أول درجة يرسى مبدأ جديدا للإيجار القديم، يقضى بالإخلاء من "شقة" لغلقها بعد وفاة المُستأجر خارجها، ورثة المالك أثبتوا غلق ورثة المُستأجر للشقة منذ 7 سنوات، والمحكمة تعتبر الغلق هذه الفترة "هجرًا للعين"، وعدم استفادة أي من الورثة من العين طيلة هذه الفترة، وهو على غير المتعارف عليه، حيث أن غلق العين ليس من أسباب الإخلاء التي حددها القانون، وإليكم التفاصيل كاملة:

مبدأ قضائى جديد لـ"الإيجار القديم".. المحكمة تقضى بإخلاء "شقة" لغلقها ووفاة المُستأجر خارجها.. ورثة المالك أثبتوا غلق ورثة المُستأجر للشقة منذ 7 سنوات.. والمحكمة تعتبر الغلق هذه الفترة "هجرًا للعين"



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