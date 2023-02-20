شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمارك يطالب بعدم زيادة عمر السيارة المستوردة من الخارج عن 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك أنه يتوافق مع مجلس الوزراء فيما يتعلق بوجود 50%؜ تخفيض بدون حظر للمصريين بالخارج، كما طالب بضرورة أن يتم النص على أن هذا الأمر لغير المتمتع بإعفاءات.

وطالب رئيس مصلحة الجمارك، بضرورة ألا تزيد عمر السيارة عن ثلاثة سنوات في عمر الافراج باستثناء أن يكون صاحب السيارة هو المالك الأول.

من جانبه قال ممثل وزارة الهجرة أننا كوزارة نوجه الشكر للجنة كما نؤيد المقترح الخاص إعفاء 50%؜ للمصريين بالخارج في الدول التى لا تتمتع بالاعفاءات.