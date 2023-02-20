شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب" تعقد جلسة استماع حول مشروع قانون منح الامتياز التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، جلسة استماع تعقدها اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك لمناقشة مشروع قانون بشأن منح حق الامتياز التجارى المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن.

وقال أحمد بهاء شلبي إن الاجتماع يأتى للاستماع للأطراف المختلفة، ويحضره عدد من ممثلي الشركات تمهيدا لإقرار القانون داخل اللجنة، لافتا إلي مشروع القانون يتضمن تحديد شروط عقد الامتياز التجاري، وآلية كتابة العقد نفسه، وكذلك المقابل المالى للامتياز، وأى التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أى سلع أو خدمات إلى الممنوح له، والتزامات الممنوح له لحصوله على السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز.

وأكد مقدم مشروع القانون أن الفرانشياز صناعة عالمية وتحتاج إلي آليات واضحة وقانون جيد يساعد بشكل كبير علي تشجيع الاستثمار وتنظم منح حقوق الامتياز التجارية في مصر.