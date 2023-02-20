شكرا لقرائتكم خبر عن المجالس النيابية تعلن موافقة الحكومة على مد العمل بتيسيرات المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون مجالس النيابية، أنه بعرض الأمر علي مجلس الوزراء بخصوص المناقشات التى تمت داخل لجنة الخطة والموازنة حول تعديل قانون منح تيسيرات المصريين بالخارج، موافقة مجلس الوزراء على أن تكون مدة استيراد السيارة خمسة سنوات بدلا من سنة واحدة، كما أن مدة التسجيل ستكون 6 أشهر بدلا من أربعة أشهر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج.

وكان النائب هشام هلال اقترح في مشروع القانون المقدم به أن تكون مدة استيراد السيارة عام واحد، كما أن مدة التسجيل للحصول عليها أربعة أشهر ودارت مناقشات خلال اجتماع لجنة الخطة السابق واقترح عدد من النواب زيادة مدة التسجيل إلي 6 أشهر ومدة استيراد السيارة لتصبح 5 سنوات، وأعلن وزير المجالس النيابية حينها أنه سيقوم بعرض الأمر علي مجلس الوزراء لأخذ الرأي فيه.