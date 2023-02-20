شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية عمرو درويش يطالب بإزالة المعوقات للنهوض بالصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة تيسير إجراءات التراخيص للمنشآت الصناعية لدعم الصناعة الوطنية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوطين الصناعة وإزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار الصناعي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الاثنين، لمناقشة خطة الحكومة للعمل على تشجيع المحافظات في التوسع في تنمية المناطق الصناعية التي تشرف عليها وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

وتابع النائب عمرو درويش: "لازم أحيي نواب محافظة القليوبية، وأحيي محافظة بورسعيد، عندما نرى بيئة صناعية عشوائية الأهالي هم الذين أقاموها ونظموها، وفي بيئة غير آمنة، لما الدولة تيجي تحل هنصطدم بالواقع، زى ما شوفنا في قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، ومن من أهم أسباب هذه المشكلة أن هناك قيادات لا تساعد، مثل المرافق وغيرها، لما يبقى أكثر طموح المواطن سقف ينام تحته عشان موظف فاسد في المحافظات، وبعدين نحمل القيادة السياسية المسئولية، مازلت أؤكد أن القيادة السياسية تعمل بشكل مختلف وأسرع من الحكومة، وهناك توجيهات لتوطين الصناعة".

وأشار "درويش"، إلى أن نموذج المنطقة الصناعية في محافظة بورسعيد نموذج يسير بناء على تخطيط، وهو نموذج يجب أن تسير عليه كل المحافظات .

وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: "المنطقة الاستثمارية في بنها، 108 مصنع تقريبا ولاية الهيئة العامة للاستثمار، المفروض اتعملت عشان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الورق مشغولة بنسبة 100% ، لكن الواقع أن 44 مستثمر هم اللى واخدين ال108 مصنع، والشباب الصغير ميقدرش يروح يأخذ في هذه المنطقة، وبالتالي في الواقع أنت أفشلت هذه المنطقة الاستثمارية، المستثمر دا لو حب يعمل المشروع دا فى الخارج أو منطقة أخرى هيدفع كتير ضرائب وغيره"، مشيراً إلى أن هيئة الاستثمار كان لابد أن تكون موجودة في الاجتماع، وتمثيل وزارة المالية يجب أن يكون على قدر وزير المالية.

واستكمل: "الناس في الشارع بتسأل البرلمان، لازم يتم تغيير الفكر والنهج الذي يتم العمل به، عايزين نحل، عايز الرخصة تطلع في 24 ساعة مثل الخارج طالما مستوفية كل الشروط القانونية، لازم المسئولين والموظفين المقصرين والمتخاذلين يتحاسبوا، فكروا إنكم جنود في المعركة عشان البلد دى تعدي، انسفوا صندوق دعم ترفيق المناطق الصناعية طالما أنكم لا تستفيدوا منه ولا يقدم أى دعم".