شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الشيوخ يحيل طلب استيضاح السياسات الزراعية وتعقيب الوزير للجنة المُختصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بالمجلس، لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية، وتعقيب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمناقشات التي دارت حوله إلي لجنة الزراعة والري لإعداد تقرير حول يعرض علي المجلس.

وكانت الجلسة، قد اُستهلت باستعراض "الجبلى" تفاصيل طلب المناقشة، موضحا أن القطـاع الزراعـي يعـد أحـد أهـم ركائز البنيان الاقتصادي المصري، ومن أكثـر القطاعات الانتاجيـة الـذي تعتمـد عليـه نسـبة كبيـرة مـن سـكان مصر كمصدر للدخل، إلى جانب مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي المصري، وتوفير قـدر جـيـد مـن المـواد الـخـام، التي تدخل في العديد من الصناعات كالصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج وغيرها".

وأضاف "الجبلي" أن الحـرب "الروسية الأوكرانية" تنذر بوقـوع أزمات اقتصادية جديدة نتيجـة لهذا الصراع السياسي والعسكري، في مقدمتها أسعار الغذاء، وخاصة أن الدولتين مـن أهـم منتجـي الحبـوب؛ لافتاً إلي أن الفجوة الغذائية الحاصلة في المحاصيل الزيتيـة والحبـوب:" القمـح، الشعير، والـذرة التـي تـعـد أحـد أهـم المحاصيل المستخدمة كعلف للإنتاج الحيـواني" كاشفة عن هذا الأمر، هذا إلى جانـب المشكلات الأخرى التـي تواجـه قطـاع الزراعـة فـي مصـر مثـل محدوديـة اسـتثمارات التنميـة الزراعيـة وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعـي وعـدم كفايـة المعلومـات والدراسـات السوقية للأسواق التصديرية.

وشدد "الجبلي" على أهمية السعي نحـو تحقيـق "الاكتفاء الذاتي" أو "الأمـن الغـذائي"، وإعادة النظـر فـي السياسات الزراعية الحاليـة، بمـا يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تستهدف التوسـع فـي زراعـة محاصيل "الفجوة الغذائية"، وتطـوير مناخ الاستثمار الزراعي، وتعزيز سبل التعاون الزراعـي علـى المستوى الإقليمي، وتنمية الصادرات الزراعية.