هيئة الأوقاف السعودية تعلن عن وظائف شاغرة (الشروط والتخصصات)

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت هيئة الأوقاف في السعودية، محركات بحث جوجل، خلال الساعات الماضية، بعدما أعلنت عن توافر وظائف إدارية شاغرة للحاصلين على مؤهلات عليا، وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي الكائن بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك من خلال موقعها الرسمي بوابة التوظيف.

تخصصات هيئة الأوقاف السعودية

– مدير إدارة تطوير الأعمال والمنتجات.

المهام الوظيفية

– تحديد الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بإدارة تطوير الأعمال والمنتجات بالتوافق مع أهداف وتوجهات الهيئة الاستراتيجية واعتمادها من أصحاب الصلاحية.

- إسقاط الأهداف الاستراتيجية على الوحدات التابعة لادارة تطوير الأعمال والمنتجات والتحقق من وضع الأهداف والخطط التشغيلية ومؤشرات الأداء لضمان تحقيق النتائج المنشودة.

ضع وتحديث السياسات والإجراءات والمنهجيات والأدوات والنماذج وضمان توفير الموارد اللازمة لإدارة تطوير الأعمال والمنتجات بالتنسيق مع الإدارات المعنية والارتقاء بجودة العمل.

- الإشراف على وضع أسس ومعايير أنشطة الدراسات والبحوث وأدلة الإجراءات ذات العلاقة بما يضمن جودة البحوث ودقتها

وتعميم فائدتها لاستخلاص التوصيات المنطقية لتطوير الاعمال في الهيئة وتطوير المنتجات الوقفية.

– إجراء الدراسات والأبحاث وفهم وتحليل احتياجات النمو والدعم للمؤسسات الوقفية والتعرف على المعوقات المرتبطة بالقطاع، وتعزيز فرص أعمال القطاع الوقفي واقتراح آليات التحفيز.

شروط وظائف هيئة الأوقاف بالسعودية

أن يكون المتقدم حاصلًا علي شهادة البكالوريوس كحد أدنى.

– يشترط خبرة 8+ سنوات في نفس المجال كحد أدنى.

– القوانين واللوائح الوقفي.

– الأبحاث التسويقية والاحتياجات التنموية.

– تطوير المنتجات وتصميمها.

– تحليل الاستثمار.

- يشترط أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية.

- يشترط اجادة استخدام الحاسب الآلى إجادة تامة.