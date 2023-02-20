اليابان تعتزم تقديم مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا، أن اليابان ستقدم مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا بقيمة 5.5 مليار دولار.

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وخلال ندوة لمؤسسة فكرية في طوكيو قال كيشيدا"لاتزال هناك حاجة لمساعدة الأشخاص الذين دمرت الحرب سبل عيشهم، ولإصلاح البنية التحتية المدمرة".

وأشار إلى تقديم دعم مالي إضافي بقيمة 5.5 مليون دولار، مضيفاً أن الحكومة تسعى للحصول على موافقة البرلمان على تعديل القوانين والقواعد ذات الصلة للسماح بتسليم الأموال.

وجاء تصريح كيشيدا في ذات الوقت الذي وعد فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمديد أسلحة إضافية

الى أوكرانيا خلال زيارتة غير المعلنة الى كييف.

انضمت اليابان الى الدول التي تفرض عقوبات على روسيا، كما قدمت مساندات مالية وإنسانية الى أوكرانيا.

تتولى اليابان رئاسة مجموعة السبع هذا العام ، كما أعلن كيشيدا أنه سيقوم بأستضافة اجتماعاً عبر الإنترنت يجمع بين قادة دول مجموعة السبع والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة القادمة، وذلك تزامناً مع مرور عام على بدء الحرب.