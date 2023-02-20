مساعدات أردنية لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا

ياسر رشاد - القاهرة - تنفيذًا لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين بمساعدة الأشقاء المتضررين من الزلازل في البلدين، خصصت الهيئة الخيرية الهاشمية، اليوم الإثنين، قافلة إغاثة وطائرة إغاثة توجهتا إلى سوريا وتركيا.

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وذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان، اليوم، أن قافلة الإغاثة مكونة من سبع شاحنات إلى الأشقاء في سوريا، محملة بمواد إغاثية، لإيصالها للمناطق المتضررة في سوريا، من خلال نظام النقل التبادلي في مركز الحدود الأردنية السورية (جابر-نصيب).



وأعلنت الوزارة وصول طائرة إغاثة سيرتها الهيئة الخيرية

الأردنية الهاشمية إلى مطار كهرمان مرعش في تركيا، اليوم، حملت 12 طنًا من المساعدات الإغاثية والطبية للمتضررين من الزلازل.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي بأن الأردن مستمر بتقديم يد العون والمساعدة للأشقاء في الجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، لمواجهة تداعيات الزلازل، وتقديم الاحتياجات الإنسانية اللازمة لذلك.

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