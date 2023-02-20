روسيا: دمرنا معظم المعدات العسكرية التي قدمتها الدول الغربية لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - تتصاعدت الحرب الروسية الأوكرانية خلال الآونة الأخيرة وأعلنت الاستخبارات الخارجية الروسية في بيان، اليوم الإثنين أن قواتها دمرت معظم المعدات العسكرية، التي قدمها الغرب لأوكرانيا.

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وذكرت الاستخبارات الروسية: لدينا معلومات تفيد بأنه منذ ديسمبر 2021 قامت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بـ1170 نظام دفاع جوي، و440 دبابة، و1510 مركبات قتال مشاة، و655 منظومات مدفعية.

وأضاف البيان: "أن القوات الروسية دمرت معظم المعدات العسكرية، التي قدمتها

الدول الغربية لأوكرانيا.

يُذكر أن روسيا أرسلت مذكرة في وقت سابق إلى دول حلف "الناتو" بعد بدء العملية العسكرية في الأراضي الأوكرانية، حذرت فيها من تزويد كييف بالأسلحة وأكدت على أن أي شحنة تحتوي على معدات عسكرية ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

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