الرئيس الأوكراني: نواجه فترة صعبة لكن سنحقق إنجازات تاريخية

ياسر رشاد - القاهرة -

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده تواجه فترة صعبة للغاية، لكنها ستحقق إنجازات تاريخية بمساعدة الولايات المتحدة وبقية العالم.

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وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي جو بايدن في كييف اليوم الاثنين وقا زيلينسكي نأمل أن يصبح هذا العام 2023 عام انتصار" مشيرا إلى أنه أجرى اليوم مفاوضات "مثمرة وحاسمة للغاية " مع الرئيس الأمريكي، وأن النتائج سيكون لها بالتأكيد تأثير على ساحة المعركة.

وأضاف: سأواصل بذل كل ما في وسعي للتأكد من أن العالم الديمقراطي "يفوز في هذه المعركة التاريخية"، وذلك بمساعدة الولايات المتحدة وباقي

دول العالم الحر.



وأشار إلى أنه ناقش مع بايدن قضية إمداد بلاده بأسلحة بعيدة المدى، إلى جانب تزويدها بالدعم العسكري اللازم، من أجل تحرير المزيد من الأراضي وتحقيق الانتصار في نهاية المطاف.



وأعرب زيلينسكي عن شكره البالغ للولايات المتحدة على دعمها المتواصل لبلاده وعن امتنانه للشعب الأمريكي الذي وقف إلى جانب أوكرانيا في نضالها من أجل الحرية.

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