بايدن: عام من العملية العسكرية و أوكرانيا مازالت صامدة

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، أنه بعد عام من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي كان العالم يخشى أن تسقط كييف على إثرها، مازالت أوكرانيا صامدة، منوها إلى أن بلاده والعالم يقف إلى جانب أوكرانيا.

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وقال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته إلى كييف ـ إنه "منذ عام مضى جرى اتصال هاتفي بيني وبين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وكانت الطائرات الروسية في الأجواء الاوكرانية والدبابات الروسية على حدود كييف.. في ذلك الوقت كان العالم

على مشارف التغيير.



وأضاف الرئيس الأمريكي: تساءلت وقتها ماذا تستطيع أن تقدم الولايات المتحدة لأوكرانيا، وطلب مني الرئيس الأوكراني أن أجمع قادة العالم واطلب منهم دعم بلاده.. في تلك الليلة المشؤومة كان العالم يخشى سقوط كييف، إلا أن كييف ما زالت صامدة والديمقراطية مازالت صامدة، والولايات المتحدة ما زالت تقف إلى جانبكم والعالم.

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