شكرا لقرائتكم خبر عن صداع في رأس تشافي قبل مواجهة مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن هناك أزمة تواجه تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، قبل مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الدوري الأوروبي.

وأكدت صحيفة "سبورت الإسبانية"، أن تشافي هيرنانديز، يعمل على ترتيب أوراقه من أجل دخول مباراة مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، الخميس المقبل، بأفضل صورة ممكنة.

وكان لقاء الذهاب بالدور المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، على ملعب كامب نو.

وتابعت: "تشافي سيدخل مباراة أولد ترافورد بخطة 4-4-2، لأنه يريد الاعتماد على رباعي في خط الوسط، مع الوضع في الاعتبار غياب كل من بيدري، وجافي".

وأضافت: "يحيط الغموض بمركز الظهير الأيسر، حيث يفاصل تشافي بين بالدي، أو ماركوس ألونسو، بينما سيتكون باقي الخط الخلفي من رونالد أراوخو وأندرياس كريستينسن وجوليس كوندي، وهو صداع في رأسه قبل المواجهة المرتقبة".

وقالت: "سينضم سيرجي روبيرتو إلى خط وسط رباعي مكون من فرينكي دي يونج، وفرانك كيسي، وسيرجيو بوسكيتس، وسوف يعتمد المدرب في الهجوم على ثنائية روبرت ليفاندوفسكي، ورافينيا فقط".

واختتمت: "رغم تألق فيران توريس أمام قادش في الليجا، إلا أن تشافي سيقرر الاعتماد عليه إذا تحولت الخطة إلى 3 لاعبين في المقدمة".