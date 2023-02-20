نائب محافظ بورسعيد: نعمل على إزالة العراقيل أمام رجال الصناعة وإجراءات لدعم الاستثمار

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- رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب: إزالة العراقيل التي تواجه الصناعة والاستثمارات لتحقيق المصلحة العليا للدولة
وقال المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد: "صدر توجيه من رئيس الجمهورية عام ٢٠١٦ بتأسيس ٥٨ مصنع و اضاف " و عام ٢٠١٨ قمنا بشراء ٥٤ مصنع من هيئة التنمية الصناعية و تم تسويقها للمستثمرين".
وقال نائب محافظ بورسعيد: "نعمل على إزالة العراقيل أمام رجال الاعمال ورجال الصناعة ونقوم بزيارات متعددة للمنطقة الصناعية مرتين أو ٣ مرات في الأسبوع للاطلاع على أى معوقات أو عراقيل تواجه قطاع الصناعة".
ولفت نائب محافظ بورسعيد إلى التنسيق المستمر مع هيئة التنمية الصناعية، مطالبا بحوار حول التسعير بما يساهم في دعم الاستثمارات، ولفت إلى أن المحافظة تتعامل بمرونة في سداد الاقساط بما يدعم قطاع الصناعة والمصانع، وعندما يبدأ خط الإنتاج ويكسب يتم تحصيل الأقساط والمحافظ يتدخل كثيرا وخطا سبب نجاح المنطقة الصناعية.
وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إنه يجب إزالة العراقيل التي تواجه الصناعة والاستثمارات بما يحقق المصلحة العليا للدولة".
ويشارك في الاجتماع بحضور ممثلين عن وزارات التنمية المحلية ولصناعة والإسكان والمالية والتخطيط وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة العامة للاستثمار .