نائب محافظ بورسعيد: نعمل على إزالة العراقيل أمام رجال الصناعة وإجراءات لدعم الاستثمار

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القاهرة - سامية سيد - - نائب محافظ بورسعيد: زيارات دورية للمنطقة الصناعية للاطلاع على معوقات وعراقيل تواجه قطاع الصناعة - رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب: إزالة العراقيل التي تواجه الصناعة والاستثمارات لتحقيق المصلحة العليا للدولة

استعرض المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، جهود دعم الاستثمارات والتصنيع بالمحافظ، وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة خطة الحكومة للعمل على تشجيع المحافظات في التوسع في تنمية المناطق الصناعية التي تشرف عليها وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

وقال المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد: "صدر توجيه من رئيس الجمهورية عام ٢٠١٦ بتأسيس ٥٨ مصنع و اضاف " و عام ٢٠١٨ قمنا بشراء ٥٤ مصنع من هيئة التنمية الصناعية و تم تسويقها للمستثمرين".

وقال نائب محافظ بورسعيد: "نعمل على إزالة العراقيل أمام رجال الاعمال ورجال الصناعة ونقوم بزيارات متعددة للمنطقة الصناعية مرتين أو ٣ مرات في الأسبوع للاطلاع على أى معوقات أو عراقيل تواجه قطاع الصناعة".

ولفت نائب محافظ بورسعيد إلى التنسيق المستمر مع هيئة التنمية الصناعية، مطالبا بحوار حول التسعير بما يساهم في دعم الاستثمارات، ولفت إلى أن المحافظة تتعامل بمرونة في سداد الاقساط بما يدعم قطاع الصناعة والمصانع، وعندما يبدأ خط الإنتاج ويكسب يتم تحصيل الأقساط والمحافظ يتدخل كثيرا وخطا سبب نجاح المنطقة الصناعية.

وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إنه يجب إزالة العراقيل التي تواجه الصناعة والاستثمارات بما يحقق المصلحة العليا للدولة".

​ويشارك في الاجتماع بحضور ممثلين عن وزارات التنمية المحلية ولصناعة والإسكان والمالية والتخطيط وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة العامة للاستثمار .