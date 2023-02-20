انت الان تتابع خبر السوداني يناقش ملف دار الأوبرا المتعطل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً ناقش مشروع تشييد دار الأوبرا المتعطل منذ عام 2013".

وأضاف: "وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة إنهاء هذا الملف وإيلائه الأهمية التي تتناسب مع الدور الثقافي والمكانة الرمزية لهذا المشروع، ولتمكين الفرقة السمفونية العراقية من الإسهام الأوفر بوصفها نافذة للتعبير الثقافي والفني".



واطلع رئيس مجلس الوزراء على أهمّ المشاكل والمعوقات التي واجهت المشروع، ووجه الجهات ذات العلاقة بتهيئة المتطلبات الإجرائية وإدراجه بخطة المشاريع التي تتبناها الحكومة ضمن موازنة العام الحالي".