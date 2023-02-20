انت الان تتابع خبر اعتقال 24 متهما وضبط 350 ألف لتر من المشتقات النفطية المهربة بـ8 محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استمرارا لجهود جهاز الأمن الوطني في ملاحقة واعتقال مهربي المشتقات النفطية والمتاجرين بها بطرق غير شرعية تمكنت مفارز الجهاز وبعد استحصال الموافقات القضائية من اعتقال (٢٤) متهماً".وأشار إلى، "ضبط أكثر من (٣٥٠) ألف لتر من النفط المهرب ومشتقاته في محافظات (صلاح الدين، كركوك، القادسية، واسط، البصرة، ديالى، النجف، كربلاء) إضافة إلى عدد من الأوكار التي تستخدم في عمليات التخزين".

وأضاف البيان، أن "العملية جاءت ضمن سلسلة المداهمات و الكمائن المحكمة التي أفضت إلى إحباط محاولات التهريب".

وأوضح ان " المتهمين جرى تدوين أقوالهم أصوليًا وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل".

