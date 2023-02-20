انت الان تتابع خبر 6 أنواع من الزيوت لتغذية الشعر وتقوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 1.زيت الزيتونالخيار الأشهر والأكثر رواجاً لتغذية الشعر، حيث يعمل على منع الخصلات من التشابك وتقوية الأطراف المقصفة وتعزيز الترطيب والتغذية، زيت الزيتون هو أيضا أحد المكونات الأساسية في العديد من أقنعة الشعر التجارية، لكن يمكنك استخدامه في العديد من الأقنعة منزلية الصنع للحصول على فوائده، مثل مزجه مع صفار البيض والعسل لعلاج الأطراف المتقصفة والتجعد والخصلات الباهتة، يمكنك الاحتفاظ به على شعركِ لمدة 20 - 30 دقيقة ثم غسله.2.زيت جوز الهندمن قائمة الزيوت الأكثر شعبية والذي يستحوذ على اهتمام الجميع، يعمل زيت جوز الهند على تقوية الشعر وجعله أكثر سمكاً ولمعاناً، وعند تطبيقه على فروة الرأس مع التدليك الخفيف؛ يحفز الدورة الدموية لبصيلات الشعر وينعم نسيجه.

يمكن استخدام زيت جوز الهند مع أوراق الكاري لاستعادة الصحة للشعر، يمكنكِ مزج الزيت إلى أوراق الكاري الطازجة وغليها على نار هادئة، يجب غلي هذا حتى تتشكل بقايا سوداء، ثم قومي بتبريد الخليط ثم إضافة البقايا السوداء إلى فروة الرأس، واحتفظ به لمدة ساعة ثم اغسلي شعركِ جيداً.

3.زيت اللوز

زيت اللوز مغذي جدا للشعر الجاف والتالف للغاية، نظراً لأنه غني بالأوميغا 3 الدهنية وفيتامين E والمغنسيوم، مما يجعله مُغذي الشعر ويقويه ويحسن من قوامه مع إضافة البريق إلى شعركِ، بكل سهولة يمكنكِ تدليك فروة رأسك وأطراف شعركِ بالقليل من زيت اللوز، وتركه لمدة 30 دقيقة على الشعر، ثم غسله جيداً.

4.زيت السمسم

ليس من الزيوت المشهورة لتغذية الشعر، لكن له خصائص مُذهلة في تعزيز جمال شعركِ، يحتوي هذا الزيت على عناصر مفيدة للغاية مثل أوميغا 3، 6، 9، مما يعمل على منع الأضرار الناجمة على التغييرات الجوية ويقلل من جفاف الشعر.

5.زيت شجرة الشاي

من أفضل زيوت الشعر لتقويته وتنعيمه والتخلص من مشاكله المتعددة معاً، إذا كنت تعاني من مشاكل في فروة الرأس أو تساقط الشعر، يعتبر هذا الزيت العطري الحل السحري، كل ما تحتاجين إليه هو تطبيقه على أطراف شعرك وتدليكه جيداً ثم تركه لمدة تتراوح بين 20 - 30 دقيقة، قبل غسل شعرك.

تجنب تطبيقه على فروة الرأس، لأنه من الزيوت المركزة للغاية، مما يزيد من تهيج وحساسية الجلد، بدلاً من ذلك امزجيه مع زيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو مع الشامبو.

6.زيت بذور العنب

يستخرج هذا الزيت السحري للشعر من بذور العنب الغنية بالمغذيات ومضادات الأكسدة المهمة لنمو الشعر الصحي، ويمكن استخدامه كمكيف لشعركِ، لأنه لا يجعل فروة رأسكِ وشعركِ دهنيين، إنه أيضاً رائع لتعزيز نمو الشعر وترطيب الطرق المسدودة وتقوية بصيلات الشعر.