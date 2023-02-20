انت الان تتابع خبر وزير الصحة يؤكد ضرورة انجاز المشاريع الصحية وتطبيق قانون الضمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الوزير صالح مهدي الحسناوي ترأس اجتماعا هيئة الراي في وزارة الصحة بمقر الوزارة بحضور وكلاء الوزارة وعددا من المدراء العامين في مركز الوزارة ودوائر الصحة".وشدد وزير الصحة خلال الاجتماع على "اهمية تنفيذ اولويات البرنامج الحكومي في النهوض بالواقع الصحي بإنجاز المشاريع الصحية وتطبيق قانون الضمان الصحي وتوفير وتعزيز الرصيد الدوائي للمؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات".

واستعراض الاجتماع، بحسب البيان، "واقع العمل في الدوائر وأهم المعوّقات التي تواجه عمل المؤسسات الصحية وسبل تجاوزها لتطوير وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين".