شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. بايدن يصل كييف في زيارة مفاجئة لأوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، إلى العاصمة كييف، في زيارة هي الأولى له لأوكرانيا.

عاجل.. بايدن يصل كييف في زيارة مفاجئة لأوكرانيا

وتداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجمع الرئيس الأمريكي بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب وصوله كييف.

وذكرت وكالة "رويترز" أن صافرات الإنذار انطلقت في أنحاء كييف مع زيارة بايدن، مشيرة إلى عدم وجود أنباء عن هجوم صاروخي في هذا الوقت.

ولم يعلن البيت الأبيض عن هذه الزيارة التي تتزامن مع مرور عام على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكانت خطط بايدن المعلنة من البيت الأبيض تتضمن فقط زيارة بولندا المجاورة لأوكرانيا، ولكن يبدو أن محطة كييف أخفيت لأسباب أمنية.

وأمس الأحد ذكر جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن بايدن سيزور بولندا صباح الثلاثاء، ضمن جهود جماعية لدعم أوكرانيا، وتعزيز قوة ردع حلف شمال الأطلسي "الناتو".