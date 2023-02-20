«وسط شن القوات الروسية غارات متلاحقة» .. الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين 20 فبراير، إلى أوكرانيا، في أول زيارة يجريها للبلاد منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وتأتي الزيارة بالتزامن مع مرور عام تقريبًا على بدء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينكسي.

وأفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين 20 يناير، أن الرئيس الأمريكي عقد اجتماعًا مع فلاديمير زيلينسكي في كاتدرائية القديس ميخائيل في كييف.

العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية

وتتواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية منذ ما يقرب من عام، منذ اندلاعها بدءًا من 24 فبراير الماضي.

وتشن القوات الروسية غارات متلاحقة على الأراضي الأوكرانية، وتحكم سيطرتها بشكل كامل على منطقتي لوجانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى أحياء في العاصمة كييف ومدينة ميليتوبول، جنوب شرق أوكرانيا، كما أنها كانت تسيطر على مدينة خيرسون بشكل كامل قبل أن تنسحب منها مؤخرًا.

وتقول روسيا إنها لا تريد "احتلال أوكرانيا"، وإنما تدخلت من "أجل حماية الأقليات، الذين كان يتعرضون للاضطهاد من قبل كييف"، حسب رأيها، وهي رواية ترفضها أوكرانيا.