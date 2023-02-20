الرئيس الأمريكي يصل إلى كييف في زيارة غير معلنة

ياسر رشاد - القاهرة - في زيارة غير معلنة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى كييف، الإثنين، قبيل الذكرى الأولى للاجتياح الروسي لأوكرانيا.

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والتقى بايدن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية في أول زيارة له إلى البلاد منذ بدء النزاع.

وانطلقت صفارات الإنذار في أنحاء العاصمة الأوكرانية في أثناء زيارة بايدن لكييف، لكن لم ترد تقارير عن ضربات صاروخية أو جوية من روسيا.

وعقد بايدن وزيلينسكي اجتماعا في كاتدرائية القديس ميخائيل في كييف.

وقال زيلينسكي لبايدن: "أهلا بكم في كييف. زيارتك هي علامة مهمة للغاية على دعم جميع الأوكرانيين".

وأضاف أنه بحث مع الرئيس الأميركي إمداد كييف بأسلحة بعيدة المدى.

و قال بايدن من كييف إن أوكرانيا ستحصل على حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار يُعلن عنها الثلاثاء.

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