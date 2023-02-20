وزير الخارجية السعودي: 95 مليار دولار مساعدات المملكة لـ160 دولة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي تقديم المملكة مساعدات إنسانية بلغت 95 مليار دولار استفادت منها 160 دولة على مدار 7 عقود.



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طالب الوزير فى افتتاح المنتدى الإنسانى الدولى بالرياض اليوم بضرورة تشجيع الحوار بين المنظمات والجهات التى تقدم الخدمات الإنسانية خاصة فى ظل ما يشهدة العالم من صراعات

وكوارث طبيعية بما فيها آثار التغيير المناخى على البيئة والإنسان أدى إلى مستويات نزوح واجوء تفوق إمكانيات المنظمات والمانحين.



كما أكد بن فرحان ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لمنع الأزمات ووضع الخطط الملائمة للعمل الاستباقى والاستجابة المبكرة.

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