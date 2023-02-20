قصف عنيف متبادل في دونيتسك وخيرسون

ياسر رشاد - القاهرة - بعد أيام قليلة تتم الحرب الروسية في أوكرانيا عامها الأول وتتصاعد المعارك بين الجانبين، حيث يحاول الجيش الروسي السيطرة الكاملة على مناطق أوكرانية، فيما تستمر كييف في تلقي الدعم العسكري واللوجستي من الدول الغربية.

اقرأ أيضًا.. الحرب الروسية الأوكرانية.. أهداف بوتين من غزو أوكرانيا

ومنذ الصباح الباكر والقصف العنيف المتبادل لا يتوقف في مقاطعة دونيتسك، حيث تسمع باستمرار وبقوة أصوات إطلاق النار ودوي الانفجارات من وسط المدينة. يأتي ذلك فيما تخوض قوات فاغنر معارك دامية من أجل اقتحام بلدة بيريخوفكا شمال مدينة باخموت والمحور الجنوبي من المدينة. وتتقدم قوات فاغنر في العمق في محاولات لدخول المدينة والسيطرة عليها من ناحية قرية ايفان غراد.

وأفاد إعلام روسي بإجلاء السكان من ضواحي باخموت في دونيتسك بسبب قصف أوكراني، وأعلن عمدة مدينة دونيتسك المؤيد لروسيا عن إيقاف عمل المواصلات العامة في المدينة تحسباً لتطورات القصف الأوكراني بعد استهداف مناطق متفرقة من المدينة بأربعين صاروخ "فامباير" تشيكيا، و5 قذائف "ام 777"، كما شمل القصف مدافع "هاوتزر"، وأسفر عن إصابة شخصين وأضرار مادية.

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن القوات الاوكرانية استهدفت يوم أمس مقاطعة دونيتسك بـ246 قذيفة وصاروخ من طرازات مختلفه تسببت بقتل مدني واصابة 12 آخرين وألحقت أضرارا بـ25 مبنى سكني و12 مرفقا حيويا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الأحد، إن جيش بلاده يلحق خسائر "فادحة" بالقوات الروسية بالقرب من بلدة فوهليدار في منطقة دونباس الشرقية. وأضاف في خطابه الليلي المصور: "الوضع معقد للغاية. نحن نقاتل. نحن نكسر الغزاة ونكبد روسيا خسائر فادحة.

وأشار زيلينسكي إلى عدة بلدات في دونباس، حيث يتركز القتال منذ شهور، قائلًا "كلما تكبدت روسيا المزيد من الخسائر في دونباس.. في باخموت وفوليدار ومارينكا وكريمينا، أسرعنا في إنهاء هذه الحرب بانتصار أوكرانيا.

وتحاول القوات الأوكرانية تجهيز نفسها وتسابق الزمن، من خلال تدريب جنودها والحصول على المزيد من الأسلحة الغربية المتقدمة استعدادا لمواجهة هجوم روسي محتمل خلال الربيع المقبل، بعد سنة من القتال الذي لم يحسم الصراع لصالح أي من الطرفين.

وفي آخر التطورات، نقلت صحيفة "بوليتيكو" Politico عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من أوكرانيا تعزيز مكاسبها والاستعداد لشن هجوم مضاد على روسيا. وأوضح المسؤولون أن إدارة بايدن تتخوف من عدم قدرتها على إرسال مساعدات إلى أوكرانيا بسبب الجمهوريين. وأشار المسؤولون الأميركيون إلى أن مساعدي بايدن بحثوا زيارته لأوكرانيا ثم تم استبعاد الفكرة.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية، أوكرانيا، بأنها تخطط لهجوم نووي على أراضيها لتحميل موسكو مسؤوليته قبل اجتماع للأمم المتحدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن مواد

مشعة تم نقلها إلى أوكرانيا من دولة أوروبية، وإن كييف تستعد لعمل استفزازي واسع النطاق.

وأضافت الدفاع الروسية أن الهدف من الخطة هو اتهام الجيش الروسي بشن هجمات عشوائية مزعومة على منشآت مشعة خطرة في أوكرانيا، مما يؤدي إلى تسرب مواد مشعة وحدوث تلوث في المنطقة.

قصف روسي قرب خيرسون

وأعلنت السلطات الإقليمية أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة في قصف روسي قرب خيرسون بجنوب أوكرانيا، الأحد، وقالت إدارة منطقة خيرسون على تليغرام "أطلق الجيش الروسي صباح الأحد نيران المدفعية على بلدة بورغونكا.

وتقع بورغونكا على بعد 60 كيلومترا شمال شرق خيرسون قرب نهر دنيبر الفاصل بين الأراضي التي تسيطر عليها كييف وتلك التي يسيطر عليها الجيش الروسي.

وأضافت الإدارة الإقليمية: لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في مكان المأساة: أب وأم وعم. وأصيب أربعة آخرون: جدة ورجل بالغ وفتاة.. وصبي.

وبحسب نفس المصدر "أصيب في البلدة نفسها طفل يبلغ ثماني سنوات" بسبب هذه الضربات الصباحية.

والقصف الروسي على منطقة خيرسون منتظم منذ انسحاب القوات الروسية من المدينة الرئيسية التي تحمل الاسم نفسه منتصف نوفمبر.

ويستهدف الجيش الروسي بشكل خاص البنى التحتية للطاقة في هذه المنطقة التي تضررت كثيراً جراء سلسلة الضربات الكثيفة التي بدأت في الخريف بعد عدة نكسات في ساحة المعركة.

قصف أوكراني في دونيتسك

و أعلن حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، على تليغرام عن مقتل فتاة في قصف شنه الجيش الأوكراني أثناء وجودها في الشارع في نوفايا تافولجانكا على الحدود مع أوكرانيا.

وأشارت السلطات الموالية لروسيا في دونيتسك إلى إصابة تسعة أشخاص بجروح في قصف أوكراني على هذه المدينة التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا منذ عام 2014.

تابع المزيد من الأخبار العربية والعالمية عبر alwafd.news