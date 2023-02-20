الربيعة يطالب بتصافر جهود العمل الإنساني لمواجهة الكوارث

ياسر رشاد - القاهرة - طالب الدكتور توفيق الربيعة المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة بتصافر الجهود الدولية فى مجال العمل الإنسانى لمواجهة الكوارث والأزمات.

وأكد الربيعة فى كلمتة بالجلسة الإفتتاحية لمنتدى الرياض الإنسانى الدولى أهمية توسيع رقعة المانحين دولا وهيئات وأفراد ورفع مستوى التنسيق لمواجهة ما يشهدة العالم حاليا من تطورات فاقمت الأوضاع الإنسانية آخرها كارثة زلزال

تركيا وسوريا.



كان منتدى الرياض قد بدأ أعمالة اليوم بمشاركة نائب الأمين العام للأمم المتحدة للأعمال الإنسانية وقيادات العمل الإنسانى فى 50 دولة وممثلو 60 منظمة.

يناقش المؤتمر التحديات التى تواجة العمل الإنسانى خلال المرحلة القادمة