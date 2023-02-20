كوريا الشمالية تطلق صاروخ باليستي جديد ردًا على تدريبات واشنطن وسول

ياسر رشاد - القاهرة - اطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه البحر الشرقي صباح اليوم الإثنين، بعد يوم واحد من إجراء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة شملت قاذفة بي-1بي، في رد على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي طويل المدى.

اقرأ أيضًا.. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيا سقط في اليابان

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في سول عن عملية الإطلاق، ولم تذكر التفاصيل بشكل فوري.

و قالت نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية "كيم يو-جونج" اليوم الاثنين إن استخدام المحيط الهادئ كمضمار رماية يعتمد على الولايات المتحدة.

وأدلت "كيم"، الشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج-أون، هذه التصريحات في بيان ثالث لها في هذا العام، نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم.

وأطافت كيم: "نحن ندرك بوضوح أن تحركات الأصول

الاستراتيجية الأمريكية لضرب شبه الجزيرة الكورية أصبحت أكثر نشاطا، و"ندرس بعناية تأثير هذه التحركات على أمن البلاد، ونؤكد مجددا أننا سنرد بشكل مناسب عندما يتبين وجود أي مخاوف مباشرة أو غير مباشرة.

وأجرت سيئول وواشنطن التدريبات الجوية المشتركة يوم الأحد بعد أن أطلق الشمال ما يزعم أنه الصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز هواسونغ-15 من منطقة سونان في بيونج يانج باتجاه البحر الشرقي في الساعة 5:22 بعد ظهر يوم السبت.

تابع المزيد من الأخبار العربية والعالمية عبر alwafd.news