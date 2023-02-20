أمير الرياض يفتتح المنتدى الإنساني الدولي بمشاركة 50 دولة

ياسر رشاد - القاهرة - افتتح الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض اليوم منتدى الرياض الإنسانى الدولى بمشاركة نخبة من قادة العمل الإنسانى والمانحين والعاملين والباحثين فى المجال.

يناقش المؤتمر على مدار يومين تطوير آلية العمل الإنسانى وتوسيع قاعدة المانحين والتحديات التى تواجة العمل الإنسانى المرحلة القادمة.

يشارك فى المنتدى ممثلو 60 منظمة وقيادات العمل الإنسانى

فى 50 دولة.تحدث فى الجلسة الإفتتاحية نائب الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غرغيث والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودى والدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكى ومدير مركز الملك سلمان للإغاثة.