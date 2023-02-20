إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ674 مليونًا

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين، حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفاع إلى 674 مليونًا و51 ألفًا و448 إصابة.

اقرأ أيضا..كورونا حول العالم.. الفيروس يتوحش في أمريكا وكوريا الجنوبية

وأفادت الجامعةفي أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و863 ألفا و138 وفاة.



وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 103.1 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة

لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 36.9 مليون.



ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من 1.1 مليون حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ698 ألفا و50 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و761 وفاة.

تابع المزيد من الأخبار العربية والعالمية عبر alwafd.news