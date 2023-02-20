مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية المحتلة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي، إن مجموعات من المستوطنين المتطرفين اقتحمت المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذت جولات استفزازية في باحاته.



وأوضحت أن المستوطنين تلقوا شروح عن الهيكل

المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية للمسجد الأقصى.



وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48 للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

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