انت الان تتابع خبر الديوانية.. مطالبات بالاسراع في اختيار محافظ جديد كفوء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد اقالة المحافظ السابق للديوانية، مطالبات من قبل رجال اعمال واعيان المدينة بتنصيب محافظ جديد بعيدا عن الصراعات السياسية، لما لحق بالمدينة من دمار وتلكؤ في انجاز المشاريع ادى الى تراجع مستوى الخدمات بشكل كبير.اكاديميون ومختصون طالبوا رئيس الوزراء بدراسة اختيار شخصية لشغل منصب المحافظ، تتمتع بالنزاهة والكفاءة مع وجود فريق من المستشارين يمتلك خبرات في الجوانب الاقتصادية لتنفيذ التصميم الاساسي للمدينة وتصحيح مسار المشاريع.