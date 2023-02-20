انت الان تتابع خبر وزارة التجارة تجري جولات في الاسواق للسيطرة على الاسعار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الى الاسواق العراقية تنزل فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة ضمن جولات موسّعة. تهدف هذه الحملات الى السيطرة على اسعار المواد الغذائية خاصة مع التذبذب الحاصل في اسعار صرف الدولار، في محاولة لتخفيف العبء والثقل على كاهل المواطن .من جهتهم يلقي المواطنون باللوم على استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار عادين اياه السبب الرئيس في استمرار الازمة .وتطالب الاوساط الشعبية بضرورة مواصلة جولات الفرق المختصة بمراقبة الاسواق العراقية لردع من يحاول التلاعب بالاسعار والاضرار بالاقتصاد .