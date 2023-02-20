شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة يدعم الاستثمار الصناعى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الجندي، في بيان له، أن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة، ويأتي هذا القانون اتساقا مع توجهات الدولة لإزالة معوقات الاستثمار وتطوير الصناعة وتيسير الإجراءات للمستثمرين، وتوسيع المشاركة مع القطاع الخاص، مما يؤدى إلى تعزيز فرص الاستثمار الصناعى.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بمزيد من الحوافز والإعفاءات لدعم القطاع الصناعي، خاصة فيما يتعلق بمديونيات التأمينات واستهلاك الكهرباء والمياه والوقود وغيرها، لتخفيف أعباء تكاليف الإنتاج المرتفعة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة وخاصة أن 56% من الواردات هي مستلزمات إنتاج، كما طالب بتفعيل الشباك الواحد لسرعة إنهاء إجراءات التراخيص للمستثمرين، وسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بالحماية المدنية والبيئة والأمن الصناعي، لحماية المستثمرين من الروتين والبيروقراطية، وعدم عرقلة الاستثمار الصناعى، وميكنة الخدمات، وتسهيل إجراءات تخصيص وطرح الأراضي الصناعية، وترفيق المناطق الصناعية، وتوحيد جهات الولاية وفض التشابكات، وتحقيق الميكنة، وتفعيل دور مكاتب الاعتماد.
وناقش أمس الأحد مجلس الشيوخ، مقترحات النائب الحازم الجندي ونواب آخرين لتعديل المادة الأولى، بأن تكون مدة تقديم طلبات تقنين الأوضاع للحصول على تصاريح التشغيل المؤقتة خمس سنوات بحد أقصى، وأن تكون المدة الأساسية لتصريح التشغيل المؤقت للمنشآت الصناعية 3 سنوات بدلا من سنة واحدة، لتكون فرصة كافية أمام المنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها جيداً، ولتحفيز المنشآت غير المرخصة على توفيق أوضاعها والدمج في القطاع الرسمي.