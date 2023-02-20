شكرا لقرائتكم خبر عن وفد تعليم البرلمان يتفقد المنشآت الصحية بجامعة كفر الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأت الزيارة بتفقد المستشفى الجامعي، ولقاء عدد من الأطباء والمواطنين في العيادات الخارجية، للوقوف على مطالبهم وأبرز المشكلات التي تواجههم.

كما تفقد الوفد البرلماني، مركز الأورام، ومستشفى الطوارئ تحت الإنشاء، وكذلك مبنى مستشفى العيادات الخارجية ومبنى التعليم الطبي وصالات التشريح.

وأشاد أعضاء اللجنة، بالجهود التي تقوم بها الجامعة في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدين دعمهم للجامعة في استكمال المشروعات تحت الإنشاء لمواصلة أداء دورها في تقديم الخدمات العلاجية لمواطني كفر الشيخ والمحافظات المجاورة.

وقام الوفد البرلماني، بتفقد عددا من كليات جامعة كفر الشيخ، وبينها كلية الألسن، حيث عرض أساتذة الكلية مشكلات المبنى الذي يتعرض لمشكلات كبيرة في فصل الشتاء بسبب الأمطار، نظرا لأن المبنى منخفض، مطالبين بتوفير الدعم اللازم لإنشاء مبنى جديد لكلية الألسن، لاستيعاب نحو 3200 طالب، لاسيما وأن المبنى الحالي لا يستوعب أكثر من 150 طالبا في الدفعة الواحدة.

وتفقد نواب لجنة التعليم بمجلس النواب، مبنى كلية العلاج الطبيعي، وما تتضمنه خدمات تعليمية، حيث طالبوا بمبنى لاستيعاب عدد الطلاب وكذلك استقبال المواطنين.

كما تفقد وفد لجنة التعليم، مزرعة البستان التابعة لكلية الزراعة، حيث تم الاطلاع على جهود الكلية في إنتاج عدد كبير من المحاصيل الزراعية، وكذلك استنباط أنواع جديدة.

من جانبهم أشاد أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان، بالجهود التي تقوم بها الجامعة، سواء في العملية التعليمية، وكذلك الجهود الطبية في خدمة المواطنين.

وأكد النواب، حرصهم على مناقشة كافة مطالب الجامعة من أجل مواصلة دورها، وحتى تستطيع جامعة كفر الشيخ أن تحظى بمكانتها اللائقة عالميا.