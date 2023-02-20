شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة الشيوخ" تطالب إعادة النظر فى السياسات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية، وذلك خلال الجلسة العامة المععقدة حاليا، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس.

وقال الجبلى:" القطـاع الزراعـي يعـد أحـد أهـم ركائز البنيان الاقتصادي المصري، ومن أكثـر القطاعات الانتاجيـة الـذي تعتمـد عليـه نسـبة كبيـرة مـن سـكان مصر كمصدر للدخل، إلى جانب مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي المصري، وتوفير قـدر جـيـد مـن المـواد الـخـام، التي تدخل في العديد من الصناعات كالصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج وغيرها".

وأضاف رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الحـرب "الروسية الأوكرانية" تنذر بوقـوع أزمات اقتصادية جديدة نتيجـة لهذا الصراع السياسي والعسكري، في مقدمتها أسعار الغذاء، وخاصة أن الدولتين مـن أهـم منتجـي الحبـوب؛ حيث بلغت مساهمتهما في إنتاج الحبوب على المستوى العالمي بنحـو 19 % للشـعير و %14 للقمـح و 4% للذرة المتوسط الفتـرة مـن عـام 2016 وحتـى 2021، فضلاً عـن تـعـرض دول عـدة لمخاطر الركـود وارتفاع حجـم الـدين؛ وهـو يـحـد مـن قـدرتها على استيراد احتياجات مواطنيهـا مـن الغذاء سواء من حيث الكم أو الجودة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الفجـوة الغذائية الحاصلة في المحاصيل الزيتيـة والحبـوب:" القمـح، الشعير، والـذرة التـي تـعـد أحـد أهـم المحاصيل المستخدمة كعلف للإنتاج الحيـواني" كاشفة عن هذا الأمر، هذا إلى جانـب المشكلات الآخـرى التـي تواجـه قطـاع الزراعـة فـي مصـر مثـل محدوديـة اسـتثمارات التنميـة الزراعيـة وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعـي وعـدم كفايـة المعلومـات والدراسـات السوقية للأسواق التصديرية.

وشدد رئيس لجنة الزراعة فى كلمته بالجلسة العامة اليوم، على أهمية السعي نحـو تحقيـق "الاكتفاء الذاتي" أو "الأمـن الغـذائي"، وإعادة النظـر فـي السياسات الزراعية الحاليـة، بمـا يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تستهدف التوسـع فـي زراعـة محاصيل "الفجوة الغذائية"، وتطـوير مناخ الاستثمار الزراعي، وتعزيز سبل التعاون الزراعـي علـى المستوى الإقليمي، وتنمية الصادرات الزراعية.