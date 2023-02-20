شكرا لقرائتكم خبر عن نص مشروع قانون الحكومة لإعفاء مكونات المحمول المستوردة من رسوم تنمية الموارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ويقضى المشروع بأن تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا.

وينشر الخليج 365 نص القانون المقدم من الحكومة:

قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية الدولة رئيس مجلس الوزراء بأن تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا.

بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 2020 وبعد موافقة مجلس الوزراء مرر مشروع القانون الآتي نصه.

يقدم إلى مجلس النواب المادة الأولى) تضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، نصها الآتي وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزائها، واكسسواراتها المصنعة محلياً".

المادة الثانية ننشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره