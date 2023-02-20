انت الان تتابع خبر بيل غيتس يعلن من جديد عن خطر يهدد البشرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسبق أن حذر غيتس العالم من حدوث جائحة كبيرة، وهو الأمر الذي جعل الكثيرين يلتفتون بجدية كبيرة لما يطلقه الرجل من تهديدات وتحذيرات حول المستقبل.

في مقابلة أجراها مؤخراً مع شبكة "بي بي سي" أوضح مؤسس مايكروسوفت أنه يرى أن التهديد الرئيسي الذي يجب أن يشعر العالم تجاهه بالقلق هو "الإرهاب البيولوجي" الذي وصفه بأنه أمر مروع حقاً.



وقال في المقابلة: "التهديد الكبير التالي، هو الإرهاب البيولوجي، وهو أمر مروع حقاً". وأضاف: "يعد الدفاع ضد الإرهاب البيولوجي أصعب قليلاً، لأن كل من يحاول القيام به، يفعل ذلك بوعي ويفهم نظام دفاعك، لذا يمكنهم محاولة التصميم من حولهم".

تتفق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، المعروفة باسم الإنتربول، مع بيل غيتس، في تخوفاته هذه، حيث تم تبادل أيضاً تقارير تعرب عن القلق بشأن الكيفية التي يمكن أن يتسبب بها الإرهاب البيولوجي في مشاكل كبيرة ويصبح سلاحاً في النزاعات.

وأوضح الإنتربول في بيان رسمي أن" الإرهاب البيولوجي هو الإطلاق المتعمد للفيروسات أو البكتيريا أو السموم أو غيرها من العوامل الضارة التي تسبب المرض أو الموت للناس أو الحيوانات أو النباتات".

وأضاف بيان الإنتربول: "التهديد من الإرهاب البيولوجي حقيقي، حيث تشير التقارير الحالية إلى أن الأفراد والجماعات الإرهابية والمجرمين لديهم القدرة والنية على استخدام العوامل البيولوجية لإحداث ضرر للمجتمع".

وأكمل البيان: "الوصول إلى المعرفة والبيانات متاح بشكل متزايد عبر الإنترنت، ويستخدم المجرمون تدفقات اتصالات مخفية ومجهولة، مثل الشبكة المظلمة، لشراء البيانات وبيعها ومشاركتها والتواصل مع بعضهم البعض". واستمر البيان بالتحذير: "الأضرار الناجمة عن مثل هذا الحدث يمكن أن تصل إلى حجم لا يوصف، مما تسبب في انتشار المرض والموت، وغرس الخوف والذعر على نطاق عالمي".

ويؤكد الانتربول في بيانه أنه يعمل مع وكالات إنفاذ القانون الوطنية والصحة والأوساط الأكاديمية والصناعية في مختلف دول العالم للتصدي لهذه الجريمة الصعبة، وأنهم منخرطون في عدة مشاريع مصممة للحد من خطر عمل إرهابي بيولوجي ووضع التدابير المضادة الفعالة كجزء من الاستراتيجية الأمنية العالية.

