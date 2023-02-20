انت الان تتابع خبر اعتقال متهم بتجارة البشر واحباط عملية بيع طفل في كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزنا تمكنت من نصب كمين محكم لمتهمين اثنين يتاجران بالمواد المخدرة (الحشيشة) في بغداد ".

وأضافت، أن "مفارز كربلاء تمكنت أيضا من القبض على متهم اخر بالجرم المشهود كان يحاول بيع طفل يبلغ من العمر شهرين بمبلغ قدره ثلاثون ألف دولار امريكي".



وأشار البيان الى، أن "عمليات الاختراق والكمائن نفذت من قبل مفارز خاصة تستهدف عصابات الجريمة المنظمة، وقد حققت نتائج في مكافحة هذه الجرائم والحد منها، واتخذت الإجراءات القانونية اصوليا".