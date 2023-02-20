انت الان تتابع خبر بحوزته أكثر من مليون دولار.. اعتقال متهم بتهريب العملة لخارج العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "استناداً الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة المتعلقة بملاحقة مرتكبي جرائم تهريب العملة الأجنبية والمتلاعبين بسعر الصرف، تمكنت مفارزنا من القاء القبض على أحد المتورطين بهذه الجرائم وبحوزته مبلغ (1.410.000) مليون واربعمائة وعشرة الاف دولار، و(300.000) ثلاثمائة ألف يورو معدة للتهريب".وأكد الجهاز "مضيه بملاحقة المضاربين ومهربي العملة وكونه حصناً منيعاً للوطن والمواطن ضد مهددات الأمن القومي الداخلية والخارجية".