انت الان تتابع خبر "ممارسة سياسات أحادية".. إيران تبدي موقفاً من مؤتمر ميونخ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وردا على سؤال حول مؤتمر ميونيخ، قال كنعاني: "المؤتمر ينطلق تحت عنوان الأمن ومن المفترض أن يوفر موقعا لطرح مختلف الآراء الدولية لمناقشة الأمن الدولي.. سلب الفرصة وعدم السماح لبعض الدول لا سيما الدولة المؤثرة في الأمن الدولي وإتاحة الفرصة لجهة واحدة هي ممارسة السياسات الأحادية ولا تخدم الأمن الدولي".وأشار إلى أن "إتاحة الفرصة لبعض الجهات التي دعمت التدخلات الخارجية في بعض الدول لا تخدم الأمن الدولي، بل يجب طرح مختلف الآراء والأفكار بصورة متوازنة"، مضيفا: "القائمون على المؤتمر هذا العام قاموا بعمل غير مهني هذا العام ونأمل تفاديه العام القادم".

يذكر أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق مقاطعةَ موسكو للمؤتمر لأول مرة خلال العقدين الماضيين، مؤكدة أن المنتدى لم يعد موضوعيا.

