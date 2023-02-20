محملة بمئات الأطنان من المساعدات .. سفينة إمداد تابعة للقوات البحرية المصرية تصل سوريا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، وصول سفينة إمداد تابعة للقوات البحرية المصرية صباح اليوم إلى ميناء اللاذقية السوري محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية.

يأتي ذلك تضامناً مع سوريا وشعبها الشقيق ووقوفاً إلى جانبها في هذه المحنة الإنسانية الأليمة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تقديم الدعم والمساندة للشعب السوري الشقيق في مواجهة آثار زلزال 6 فبراير 2023.

وكانت وكالة الأنباء السورية، قد أعلنت وصول السفينة المصرية إلى ميناء اللاذقية السوري محملة بنحو 500 طن من المساعدات الإغاثية، لدعم جهود مواجهة تداعيات الزلزال وتقديم الإغاثة للمتضررين.

وحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، سيتم تسليم المساعدات إلى منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، لتوزيعها على المناطق المتضررة من الزلزال.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس بشار الأسد، تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق، وحرصها على تقديم العون لمساعدة الشعب السوري على تجاوز هذا المصاب الأليم.