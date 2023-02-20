شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا هامة على أجندة لجان الشيوخ.. أبرزها التوسع فى مدارس اللغات بالتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد عدد من اللجان النوعية بمجلس الشيوخ اجتماعات هامة اليوم، وفي مقدمتها لجنة الثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الكاتب الصحفي محمود مسلم، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، وفي مقدمتها الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم بشأن الترويج السياحي لمدينة رشيد وتحويلها إلى متحف مفتوح، في حضور ممثلي الحكومة.

يأتي ذلك إلي جانب استكمال عرض الدراسة المحالة إلى اللجنة بعنوان إحياء مسار العائلة المقدسة في الترويج للسياحة الدينية في مصر"، والمقدمة من النائبة سها سعيد.

كما تفتح لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، عدد من القضايا في ضوء الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب زكريا بشأن التوسع في المدارس الرسمية لغات المميزة والمدارس اليابانية طبقا للاحتياج المتنامي طرديا، وكذا الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب محمود ،تركي، بشأن دعم مدارس المكفوفين".

فيما تواصل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أحمد زايد بشأن ظاهرة الطلاق في المجتمع المصري عقب الجلسة القاعة الحمراء حقوق الانسان العوامل والآثار وطرق المواجهة، وذلك في إطار لجنة مشتركة مع مكاتب لجان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الدينية والأوقاف، بحضور ممثلي الحكومة.