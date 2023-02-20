انت الان تتابع خبر اعتقال تاجر مخدرات بعد مطاردته وتسببه بمقتل منتسب في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الوكالة أعلنت عن نصب كمين محكم لتاجر مخدرات في محافظة بغداد جانب الرصافة، بموجب قرار قضائي أسفر عن استشهاد منتسبها المفوض (ضياء حامد حيدر)، واصابة فريق العمل بجروح بالغه أثناء تنفيذ عملية القبض على تاجر المخدرات"



وأضافت، أن "التاجر استعمل قنابل يدوية هجومية بعد محاصرته"، لافتة الى أنه "تم القبض عليه وضبط الأسلحة والممنوعات بمحضر ضبط اصولي مع متهمين آخرين وايداعهم التوقيف لينالوا جزاءهم العادل".