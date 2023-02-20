انت الان تتابع خبر كبار أوروبا تلاحقه.. اليونايتد يحدد سعر نجمه الإنكليزي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة " ديلي ستار " البريطانية، فإن مانشستر يونايتد لا يريد بيع راشفورد، ومع ذلك يخشى النادي من رحيله.

وأضاف المصدر أنه في حال قرر راشفورد الرحيل هذا الصيف، فإن النادي الإنجليزي لن يتخلى عنه بأقل من 120 مليون جنيه إسترليني.



وأبدت عدة أندية رغبتها بضم راشفورد أبرزها آرسنال، باريس سان جيرمان، وريال مدريد.