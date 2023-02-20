انت الان تتابع خبر إيران توضح حقيقة تخصيب اليورانيوم بنسبة "القنبلة النووية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمئة منذ نيسان 2021.

وقبل 3 أشهر بدأت في تخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى في موقع ثان هو فوردو. ويدخل اليورانيوم في صنع السلاح عند درجة تخصيب 90 بالمئة تقريبا.



وذكر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "لم نقم حتى الآن بأي محاولة لتخصيب بنسبة تزيد عن 60 بالمئة. وجود جزيئات تزيد نسبة التخصيب فوق 60 بالمئة لا يعني الإنتاج بتخصيب أعلى من 60 بالمئة".وكانت وكالة بلومبرغ نيوز قد ذكرت، الأحد، أن مراقبين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفوا الأسبوع الماضي يورانيوم مخصبا بنسبة 84 بالمئة.

ووصف المتحدث هذا التقرير بأنه" تشهير" وقال إنه يشوه الحقائق.