انت الان تتابع خبر لدعم متضرري الزلزال.. الشيف بوراك يعرض قميصي ميسي ورونالدينيو للبيع (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي مبادرة جديدة منه، شارك بوراك فيديو عبر انستغرام يطلب من الناس الاستمرار بالدعم عبر مزاد يذهب عائده لصالح متضرري الزلزال.وعرض قميصي ميسي رونالدينيوالأصلية التي تحمل توقيعهما ومنها قميص ذكرى من كأس العالم، كما شارك اللحظات التي وقع فيها الثنائي قميصي.

المعروف عن الشيف بوراك ابتسامته التي لا تفارقه أمام الكاميرا، والتي غابت غنه منذ بدء أزمة الزلزال.

حيث تصدر الشيف التركي الترند لأيام بعد عدة فيديوهات شاركها على حسابه على إنستغرام، وهو يقوم بمليء شاحنات بمواد غذائية متوجهة إلى مساعدة المتضررين.

كما تفاعل الكثير معه عندما ظهر بفيديو وهو يبكي بحرقة قلب، ويطلب المساعدة، ويقول إنهم لا يستطيعون فعل شيء في هذا الأوضاع الصعبة التي تمر بها تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضربها.