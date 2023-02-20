انت الان تتابع خبر فتح باب التقديم على الاستمارة الالكترونية للشمول بالحماية الاجتماعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "في خطوة جديدة لدعم الفئات الهشَّة، أعلن وزير العمل فتح التقديم على الاستمارة الالكترونية لعدد من الفئات المشمولة بقانون هيئة الحماية الاجتماعية عبر منصة مظلتي".ودعا الاسدي، بحسب البيان، الاسر الى "التقديم عبر رابط الكتروني مخصص لهذا الغرض، والمتاح 24 ساعة".

من جانبه أوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، احمد الموسوي ان "الفئات المشمولة بالتقديم هي فئات: (اليتيم، والارملة، والمطلقة، واسرة النزيل، وزوجة المفقود، والمهجورة، والعزباء، والفتاة)".