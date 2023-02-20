انت الان تتابع خبر لمدة يومين.. قطع جسر "حيوي" وسط بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "جسر السنك سيتم قطعه خلال اليومين المقبلين بدءاً من يوم غداً الثلاثاء لاستكمال أعمال الصيانة من قبل كوادر أمانة بغداد - الطرق والجسور".

ودعت المديرية، المواطنين الى "سلك الطرق البديلة (جسر الاحرار - جسر الصرافية - جسر باب المعظم - جسر جابر بن حيان - الجسر المعلق)؛ وذلك لحصول كثافات متوقعة اثناء قطع جسر السنك في ساحة الخلاني وساحة التحرير و المناطق المحيطة".