الارشيف / اخبار العالم

لمدة يومين.. قطع جسر "حيوي" وسط بغداد

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر لمدة يومين.. قطع جسر "حيوي" وسط بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "جسر السنك سيتم قطعه خلال اليومين المقبلين بدءاً من يوم غداً الثلاثاء لاستكمال أعمال الصيانة من قبل كوادر أمانة بغداد - الطرق والجسور".

ودعت المديرية، المواطنين الى "سلك الطرق البديلة (جسر الاحرار - جسر الصرافية - جسر باب المعظم - جسر جابر بن حيان - الجسر المعلق)؛ وذلك لحصول كثافات متوقعة اثناء قطع جسر السنك في ساحة الخلاني وساحة التحرير و المناطق المحيطة".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا