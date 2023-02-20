شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية "الشيوخ" تناقش إدراج العاملين بالأجر اليومى على الصناديق الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ اجتماعين لها اليوم الإثنين، الأول لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب ياسر الهضيبى بشأن إدراج العاملين بالأجر اليومى على الصناديق الخاصة فى الإيرادات المتعلقة بالعمل الميدانى ما لم يشملهم قانون الخدمة المدنية فى خطة إعادة هيكلة المحليات.

كما تناقش اللجنة فى اجتماعها الثانى اقتراح برغبة مقدم من النائبة نهى أحمد زكى بشأن قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتضمين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لملحق يوضح التقدم المحرز على مستوى تحقيق مستهدفات تقرير المساهمات المحددة وطنيا وأثر ذلك على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وبما يبرز جهود الدولة المصرية فى مجال العمل البيئى.

ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة على أن يحضر الاجتماع ممثلين عن الحكومة.