تفاصيل هجوم الاحتلال الإسرائيلي على سوريا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليج جورينوف، أن الهجوم الإسرائيلي على دمشق، الذي أسفر عن سقوط قتلى ودمار في المدينة، نفذته أربع مقاتلات "إف-16"، وفق روسيا اليوم.

وقال جورينوف: "في 19 فبراير، من الساعة 00:22 إلى 00:27، شنت أربع مقاتلات تكتيكية تابعة لسلاح جو الاحتلال الإسرائيلي من طراز إف -16، هجوما صاروخيا من مرتفعات الجولان، نتج عنه تدمير مباني المعهد الفني للفنون التطبيقية، والمركز الثقافي في منطقة كفرسوسة في دمشق".

وأشار جورينوف إلى أنه بحسب الجانب السوري، أسفر القصف عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

أكد وزير الخارجية السورية، فيصل المقداد، "ضرورة الإدانة العاجلة للعدوان الإسرائيلي على سوريا، لردعه عن

عدم المضي في قتل المدنيين وانتهاك سيادة الدول".

وقال المقداد، خلال لقائه السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في سوريا، إن "الاعتداء الإسرائيلي جريمة ضد الإنسانية وخصوصًا أن سوريا تسابق الوقت لمعالجة النتائج الكارثية للزلزال المدمر"، مشيرا إلى أن الاعتداء الإسرائيلي أمس بالصواريخ على الأحياء المدنية في دمشق ومحيطها، أدى إلى ارتقاء 5 قتلى وإصابة 15 مدنيًا وتدمير عدد من المنازل، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

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