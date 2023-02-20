بايدن يسعى للوحدة مع دخول حرب أوكرانيا عامها الثاني

قبل عام واحد، كان الرئيس جو بايدن يستعد للأسوأ حيث حشدت روسيا قواتها استعدادًا لغزو أوكرانيا.

نظرًا لأن الكثيرين في الغرب وحتى في أوكرانيا شككوا في نوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان البيت الأبيض مصرًا على ذلك: كانت الحرب قادمة وكانت كييف متفوقة بشكل يرثى له.

وفي واشنطن، أعد مساعدو بايدن خططًا للطوارئ وحتى مسودات لما سيقوله الرئيس إذا سقطت العاصمة الأوكرانية سريعًا في أيدي القوات الروسية - وهو السيناريو الذي يرجح معظم المسؤولين الأمريكيين.

وعُرض على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، المساعدة في الخروج من بلاده إذا أراد ذلك.

ومع ذلك، مع بلوغ الغزو الروسي عتبة عام واحد، تقف المدينة وتخطت أوكرانيا حتى توقعاتها، مدعومة بالتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي وافق على تزويد القوات الأوكرانية بالدبابات وأنظمة الدفاع الجوي المتقدمة وغير ذلك، مع الحفاظ على حكومة كييف واقفة على قدميها مع عشرات المليارات من الدولارات في شكل مساعدات مباشرة.

أزمة غير متوقعة

وبالنسبة لبايدن، كانت أوكرانيا أزمة غير متوقعة، لكنها كانت أزمة تتناسب تمامًا مع نظرته الأكبر للسياسة الخارجية، وهي أن الولايات المتحدة وحلفائها المتشابهين في التفكير هم في خضم صراع بين الأجيال لإثبات أن الديمقراطيات الليبرالية مثل الولايات المتحدة يمكن أن تتفوق على الأنظمة الاستبدادية.

الدفاع والدعم

وفي تقدير البيت الأبيض، حولت الحرب ما كانت تحذيرات بايدن الخطابية - وهي عنصر أساسي في خطابات حملته لعام 2020 - إلى دعوة عاجلة للعمل.

الآن، بينما يستعد بايدن للسفر إلى بولندا للاحتفال بالذكرى السنوية للحرب، فإنه يواجه لحظة تحدد الإرث.

وقال دانييل فرايد، سفير الولايات المتحدة في بولندا خلال إدارة كلينتون، وهو الآن زميل مرموق في المجلس الأطلسي: «مهمة الرئيس بايدن هي الدفاع عن قضية دعم العالم الحر المستمر لأوكرانيا». «هذه رحلة مهمة. وفي الحقيقة، يمكن لبايدن تحديد دور العالم الحر في رد الاستبداد».

ويسارع مسؤولو إدارة بايدن إلى توجيه الفضل الأساسي لبقاء قوة أوكرانيا إلى شجاعة قواتها المسلحة، مع دور داعم لعدم كفاءة الجيش الروسي. لكنهم يعتقدون أيضًا أنه دون تحذيراتهم المبكرة والدعم الهائل الذي نظموه، لكانت أوكرانيا قد تم محوها تمامًا من الخريطة الآن.

محاسبة ضرورية

وفي سياق آخر، أصرت رئيس وزراء إستونيا، كاجا كالاس، على أنه بمجرد انتهاء الحرب في أوكرانيا، يجب تقديم روسيا للعدالة على جرائم الحرب وكذلك لقرار غزو جارتها إذا كانت لديها أي فرصة لتطوير علاقة طبيعية مع الغرب.

وقالت، التي تعد دولتها الصغيرة المطلة على بحر البلطيق أكبر مساهم من حيث نصيب الفرد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، إن الصراع لا يمكن أن ينتهي باتفاق سلام يقسم البلاد ولا يحاسب موسكو.

دولة منبوذة

وبينت كالاس على هامش مؤتمر أمني كبير في ميونيخ: «لا أعتقد أنه يمكن أن تكون هناك أي علاقات كالمعتاد مع دولة منبوذة لم تتخل حقًا عن الأهداف الإمبريالية». «إذا لم نتعلم هذا الدرس ولم نحاكم جرائم العدوان، فإن جرائم الحرب ستستمر».

تحدثت بعد يوم من قول نائبة الرئيس كامالا هاريس إن الولايات المتحدة قررت أن روسيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا وتحتاج إلى محاسبتها. قالت هاريس في كلمتها أمام المؤتمر: «يجب تحقيق العدالة». محاولة للشيطنة ورفض السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، الإعلان الأمريكي ووصفه بأنه «محاولة لشيطنة روسيا».

وأشارت كالاس إلى أنه بينما تمت مقاضاة جرائم النازيين في محاكمات نورمبرج بعد الحرب العالمية الثانية، لم يتم إنشاء أي محكمة في أعقاب الحرب الباردة لملاحقة الجرائم التي ارتكبها الاتحاد السوفيتي، بما في ذلك عمليات الترحيل الجماعي للإستونيين واللاتفيين والليتوانيين خلال خمسة عقود طويلة.

وهذه المرة، يجب تحميل القيادة الروسية المسؤولية. وقالت: «يجب أن تكون هناك مساءلة (من قبل) يمكننا التحدث عن علاقاتنا مع روسيا».

وردا على سؤال حول دعوات الصين لإجراء محادثات سلام والاقتراحات بأن الدول الغربية تمدد الحرب من خلال تسليح أوكرانيا، قالت كالاس، إنه بينما يريد الجميع السلام، فإن الاتفاق الذي يتنازل عن الأراضي الأوكرانية لروسيا من شأنه أن يشير إلى العالم بأن «العدوان يؤتي ثماره».

ثمن أعلى

وأضافت كالاس، أن الغزو الروسي يجب أن يأتي «بثمن أعلى، حتى يقوم كل المعتدين أو المعتدين المحتملين في العالم بالحسابات التي لن تؤتي ثمارها».

وتقود كالاس ذات، 45 عامًا، حزب الإصلاح يمين الوسط في إستونيا، وهي رئيسة للوزراء منذ عام 2021.

ولا يدعم الجميع موقفها بشأن أوكرانيا. قبل الانتخابات البرلمانية في غضون أسبوعين، دعا زعيم المعارضة مارتن هيلمي من حزب الشعب المحافظ اليميني المتطرف إلى نهج أكثر حذرًا واتهم كالاس بإفراغ ترسانات إستونيا الخاصة، مما يجعل البلاد عرضة للخطر.

ورفضت كالاس هذا الاقتراح، قائلة «لقد قدمنا الكثير بالطبع لكننا نفكر أيضًا في دفاعنا». الجدول الزمني للأحداث الرئيسية يجادل الغربيون بأن استمرار معركة أوكرانيا، مع منع تصعيد الحرب إلى صراع كارثي أوسع نطاقًا مع حلف شمال الأطلسي، سيصبح أحد إنجازات بايدن الدائمة في السياسة الخارجية. في بولندا، من المقرر أن يلتقي بايدن مع الحلفاء لطمأنتهم بالتزام الولايات المتحدة تجاه المنطقة ومساعدة أوكرانيا «طالما أن الأمر يتطلب ذلك».

تتمثل مهمة بايدن الآن، جزئيًا، في إقناع الأمريكيين - والجمهور في جميع أنحاء العالم - بأنه من المهم أكثر من أي وقت مضى البقاء في القتال، مع التحذير من أنه من غير المرجح أن تأتي لعبة النهاية بسرعة.

قال 48% من الرأي العام في الولايات المتحدة إنهم يؤيدون تزويد الولايات المتحدة بالسلاح لأوكرانيا، بينما عارض 29% وقال 22% إنهم لا يؤيدون ولا يعارضون، وفقًا لاستطلاع نشرته وكالة أسوشيتيد برس-إن أو آر سي الأسبوع الماضي.