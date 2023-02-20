شكرا لقرائتكم خبر عن نجم تشيلسي يطمئن الجماهير عقب إصابته الخطيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص قائد فريق تشيلسي الإنجليزي، سيزار أزبليكويتا، على طمأنت جماهير البلوز على إصابته وذلك عقب المباراة التي خسرها الفريق أمام ساوثهامبتون أمس بالدوري الإنجليزي.

إصابة نجم تشيلسي وتفاصيلها

وكان قد تعرض أزبليكويتا للإصابة أثناء مباراة ساوثهامبتون الأخيرة بالدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، وذلك بعد تعرضه لركلة في الوجه من قبل مهاجم ساوثهامبتون سيكو مارا، لكنه يبدو في حال جيدة وفقا لصورة نشرها عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلى إثر هذه الإصابة، فكانت قد توقفت المباراة لمدة 9 دقائق حيث حاول المسعفون وقتها التعامل مع الإصابة وتم نقل اللاعب على محفة وسط تصفيق حار، قبل نقله إلى المستشفى.

وظل نجم تشيلسي في المستشفى اليوم الأحد ولكنه أصبح لائقا للتواصل مع الجماهير وإبلاغهم بكافة تطورات إصابته الأخيرة.

رسالة أزبليكويتيا لجماهير تشيلسي

وكتب أزبليكويتا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام":"مرحبًا بالجميع.. شكرًا لكم جميعًا على حبكم ورسائل الدعم".

وأكمل:"أود أنا وعائلتي أن أشكر كل من كان يعتني بي منذ حادثة الأمس.. من فريق تشيلسي الطبي، إلى زملائي في الفريق والمنافسين، إلى مستشفى سانت ماري وكليفلاند وجميع الموظفين والأطباء: شكرًا جزيلًا من أعماق قلبي. الآن، حان الوقت للتعافي وسأراكم قريبًا في الملعب".

يذكر أن صحيفة ذا صن البريطانية قد أكدت أن أزبيليكويتا سيتمكن من العودة إلى منزله يوم الإثنين بشكل طبيعي.

